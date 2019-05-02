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﻿日擬改天皇制度﻿﻿德仁愛女可繼位﻿

2019-05-02 列印
■日皇德仁（右）弟弟秋筱宮文仁親王（左），現時是第一皇位繼承人。
■德仁獨女愛子。
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　　德仁天皇膝下僅有一名女兒「愛子」，根據「皇室典範」，日本皇位只能由男性繼承，德仁的弟弟秋筱宮文仁親王，現在是第一皇位繼承人，承擔皇太子之責，而他今年十二歲的長子悠仁則順序是第二皇位繼承人。

　　在悠仁出生前，皇室一度陷入後繼無人的危機，曾醞釀過「女性天皇」的提案。隨着男女平權，日本社會要求女性也可當天皇的民意愈來愈強。其實，日本女天皇曾在歷史上出現過多位，只是從明治年代起才訂立女性不能當天皇的規定。

　　日本政府消息人士指，包括安倍政府亦曾考慮在修憲過程中，把天皇制度納入討論範圍，而官房長官菅義偉亦透露新天皇繼位後會開始討論。分析指，若女性能繼承皇位，除鼓舞日本女性外，亦能為日本在國際社會帶來良好印象。如一切成真，德仁現年十七歲的長女「愛子」，將有機會成為日皇第一繼承人。

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