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新皇后雅子 出身外交世家

2019-05-02 列印
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　　新日本皇后雅子出身外交官世家，通曉英、法、俄、德等多國語言。她曾在美國哈佛大學留學，回國後即考入外務省從事外交官工作。一九八六年她參加西班牙公主訪日歡迎宴時，首次與德仁太子邂逅，德仁一見傾心，展開追求，可惜雅子當時有男朋友，為逃避太子的追求，遠走英國牛津大學進修。

　　不過，德仁對她念念不忘，雙方五年後重遇，他再次展開熱烈追求，雅子不為所動，直至德仁年屆三十三歲，被不斷催婚時，他說：「小和田（雅子）小姐還是獨身吧？」暗示非她不娶，經多年追求，雅子終在一九九三年改變初衷，與德仁共諧連理，雖然有說她難抵皇室的繁文縟節，曾感受極大壓力，但其後她誕下愛子公主，適應下來。

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