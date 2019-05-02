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﻿美儲局維持利率不變

2019-05-02 列印
　　美國聯儲局結束一連兩日的議息會議，維持利率不變，聯邦基金利率目標範圍維持在二點二五厘至兩厘半，符合市場預期。總統特朗普在議息期間在社交網向儲局施壓，要求儲局減息一厘，並大規模實施量化寬鬆，若利率能下調，經濟或能「像火箭般一飛沖天」。

　　美股周三中段向好，杜指報二六六五六點，升六十三點；納指則報八一四三點，升四十七點。
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