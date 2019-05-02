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貓頭鷹受傷甩毛 倒臥路邊獲救

2019-05-02 列印
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　　一隻受保護野生貓頭鷹，昨晨九時許，疑受傷無法飛翔，倒臥港島薄扶林道英基學校協會西島中學對開路邊，幸有一名中年外籍女子跑步路經發現報警。警員到場後，愛護動物協會人員接通知到場協助。

　　人員初步檢驗貓頭鷹發現牠有部份羽毛脫落，事後將牠檢走，稍後會轉交嘉道理農場，讓獸醫檢查傷勢。

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