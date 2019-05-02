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團體五一遊行爭取勞工權益

2019-05-02 列印
　　多個體團趁昨日五一勞動節舉辦遊行，爭取勞工權益，而同在昨日生效的最低工資提高至三十七點五元，以及政府擬修訂《颱風及暴雨警告下的工作守則》等話題，成為遊行人士批評的箭靶，紛紛指斥不能滿足勞工的訴求。

　　工聯會發起的「為權益、爭工道」遊行，大會指有四千五百人參與，警方指最高峰時有三千四百人。當中有零售服務業人士批評，最低工資雖調高了，但仍不足以應付生活開支；另有清潔工友表示，他們的行業工作屬厭惡性，合理時薪應調高至四十元，他批評現時的最低工資「兩年一檢」，令工資追不上通脹，每年檢討才合理。

　　此外，街坊工友服務處、職工盟、殘疾人士等組織亦趁勞工節舉辦遊行，爭取包括落實全民退保等勞工權益。

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