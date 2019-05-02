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「工作試驗計劃」涵蓋兼職

2019-05-02 列印
　　勞工處昨日宣佈推出措施改良「工作試驗計劃」，擴展至涵蓋兼職工作，並上調試工津貼至八千三百元。「工作試驗計劃」旨在提升求職者的就業競爭，勞工處會安排求職者到參與機構一個月進行工作試驗。勞工處昨宣佈由即日起擴展至涵蓋兼職工作，以配合求職人士及勞動市場的需要，並調升支付予參加試工人士的試工津貼額。試工人士完成一個月（三十天）的全職工作試驗後，可獲試工津貼由最高七千六百元調升至八千三百元，兼職工作試驗的津貼額以每小時四十九元計算，其中五百元由提供試工機會的參與機構支付，勞工處鼓勵參與機構在試工人士完成試工，聘用他們為正式僱員。勞工處並指改良該計劃，加強協助尋找工作有困難的求職者。

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