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再一名男子染麻疹 潛伏期內曾往珠海

2019-05-02 列印
　　衞生署衞生防護中心公佈，截至昨午錄得一宗麻疹個案，涉及一名四十歲男子。據稱男患者過往健康良好，上月二十五日開始發燒，並於二十九日開始出疹。

未曾接種麻疹疫苗

　　上月二十六日男患者到過中環一間私家診所求診，至於上周日（二十八日）轉往瑪麗醫院急症室求醫，入院接受治療後情況穩定。

　　其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，男患者未曾接種麻疹疫苗，潛伏期內曾前往珠海，但他提供資料指潛伏期內沒有接觸過麻疹病人，病毒傳染期內則沒有外遊。

　　衞生防護中心接獲以上確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作。

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