中美貿易之間 郭：台宜採主動

郭台銘昨日與特朗普見面，當中引人注目為其頭上深藍色棒球帽—「青天白日滿地紅旗」和美國旗，他身穿深藍色西裝步行進入白宮，隨後他送了一頂這樣的帽子給特朗普，還拿了特朗普桌上的杯墊請他簽名，特朗普簽了之後，連簽名筆也一併送給他。



郭台銘前往美國與特朗普見面，其個人社交媒體和照片已一早露端倪。照片見到郭台銘身穿便服，頭帶粉紅色的「國旗帽」在白宮前拍照留念，並吸引到二萬一千個「讚」。



就在郭台銘進入白宮前的上午，郭在白宮門外散步，向現場記者表示，台灣不要在美中兩個大國貿易之間甚麼都不做，或是變成是被動式參與；台灣要主動抓到機會，在這場重要的全世界經濟結構調整過程中，凸顯台灣的位置，凸顯台灣未來能夠扮演的角色，這樣台灣、美國、中國均能達到三贏。



