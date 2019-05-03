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上年度稅收3414億創新高

2019-05-03 列印
　　上一年度臨時稅收達三千四百一十四億元，創本港歷史新高。稅務局解釋，「功臣」為利得稅，去年多個行業利潤有雙位數增長，直接推高利得稅百分之二十。至於打工仔最關心的薪俸稅報稅表，昨日開始寄發，二百六十八萬名在職人士會在一至兩天內收到該封「稅務炸彈」。

　　稅務局局長黃權輝表示，上年度臨時稅收數字逾三千四百億元，創歷年新高，較前一年度增加一百二十八億元，升幅百分之四，增長主要來自利得稅，在多個行業利潤增長，特別是投資財務、銀行及地產業的利潤均有雙位數字增長，直接推高利得稅收入達一千六百六十六億元，佔總體稅收近一半，較上一年度增兩成。

主要來自利得稅 增幅4%

　　不過，薪俸稅收入則減少百分之一降至六百零一億元；印花稅跌幅更大，下降一成六至八百億元。黃德權解釋，過去數年政府對一些印花稅稅額作出調整，如被稱為「辣招」的樓宇買賣印花稅，因要立法會通過後稅局才能落實徵收，結果令當年許多印花稅個案被積壓，至去年才正式收取，而去年政府並無對印花稅進行調整，在正常情況下，今年的印花稅便有所下降。

　　至於本年度（一九至二○年度）的稅收，局方預料整體約為三千三百四十三億元，較上年減少百分之二，其中印花稅估計收入為七百六十億元，減少百分之五，薪俸稅及利得稅收入估計共二千三百五十九億元。

268萬份報稅表昨日寄發

　　稅局昨日開始寄發二百六十八萬份個別人士報稅表，其中四十三萬份是電子通知書。今年報稅表中，新增了數個新項目，例如自願醫保扣稅欄等，只要納稅人提交購買醫保的證明，便可每人最多扣減稅額八千元。

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