  • 2019年5月3日 星期五
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﻿美股中段跌229點

2019-05-03 列印
　　美國周四股市中段下挫，杜指報二六二○○點，跌二百二十九點；納指則報七九八四點，跌六十五點。滙控美國預託證券價格見六十八點一港元，跌零點一五港元；騰訊則見三百八十六點三九港元，跌五點○一港元。紐約期金報每盎司一千二百七十八點三美元，跌七點四美元；紐約期油則報每桶六十三點六一美元，跌零點三美元。
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