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95%受訪市民支持訂基本居住標準

2019-05-03 列印
　　港人面對愈住愈細的問題，團體「全港關注劏房平台」今年一月至三月訪問約一千名市民，近九成半受訪者同意本港應訂立基本居住標準。

　　劏房居住環境細，劏房戶伍女士，以月租六千元租住一個約一百呎的葵涌劏房，佔去收入的三分之二，她建議政府應訂立租金管制，改善劏房戶生活。

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