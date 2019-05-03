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﻿裸屍死者遭黑工盜用身份

2019-05-03 列印
  土瓜灣上周四一間酒樓的天井發現赤祼女屍，警方揭發案中案。警方追查死者祼斃天井原因期間，發現有人利用死者身份當黑工，前日在跑馬地拘捕死者一名外籍女友人，她涉嫌「以欺騙手段取得金錢利益」及「逾期居留」被捕。

　　赤祼女屍案中女死者五十歲，為泰裔人士，上周四她被一名裝修工人發現一絲不掛倒斃土瓜灣道七十八號一間裝修中酒樓天井，身上有傷痕。

　　警方調查期間，發現有人盜用女死者身份在港工作。警方前日在跑馬地區拘捕一名年約四十歲泰籍女子，她涉嫌「以欺騙手段取得金錢利益」及「逾期居留」。

　　消息稱，被捕泰籍女子早前持護照來港，逾期逗留；她為女死者生前的友人，曾寄居死者生前租住的劏房。

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