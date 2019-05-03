﻿澳門女﻿﻿尋38年前暖男筆友﻿

澳門女網民Sophie Lei在社交平台群組「西環變幻時」發圖文，上載多張泛黃信封，信封寫上收信和回郵地址，收件人姓李。網民透露自己三十八年前，經當年的娛樂雜誌認識來自香港的筆友Henry，指他住在屈地街，雙方認識後保持聯絡。



網民指對方更互寄兩次生日禮物給她，包括蜜糖香皂和全新的日記簿，而自己也曾織過一條頸巾給對方。網民回憶當時兩人的書信中經常互相取笑對方，現在看到仍覺得好笑。她透露當年的筆名是Isabella，已經搬家多次，希望透過網絡找回昔日的筆友。



不少網民留言希望事主順利找回筆友，有人感慨「成件事好有青春歲月嘅回憶 」，又有人分享自己的日本筆友，對方已結婚生小孩，雙方仍保持聯絡，「我都有個係睇青春識的，日本人，到依家結晒婚生晒仔，仲有聯絡。」



