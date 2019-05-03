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奇景！大媽超市踎地食榴槤

2019-05-03 列印
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　　榴槤的氣味不是人人都「受得住」，對於一些人來說極為討厭。有網民發現有人在超市內旁若無人蹲在地上即席品嚐榴槤（圖）。不少網民留言指責行為影響市容，亦有網民指，已不止一次見人踎在街上吃榴槤。

　　網民OCt Chi在社交平台群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」上載照片，相中三名女子正蹲在超級市場的收銀機旁邊，圍着吃榴槤。樓主留言：「大媽踎喺惠康門口喪食榴槤」。

　　不少網民留言指責她們的行為︰「影響市容」，有人就指曾見過有人蹲在街邊吃榴槤，「之前見佢哋踎起街邊度食榴槤，依家識歎住冷氣食 」，更有人諷刺，「即開即食夠新鮮」！

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