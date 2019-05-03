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長洲搶包山破紀錄208人報名

2019-05-03 列印
　　長洲太平清醮本月十二日舉行，今年有破紀錄二百零八人報名參加當日的搶包山賽事。主辦單位為隆重其事，率先在明日舉行熱身活動「攀爬嘉年華」，凡身高一米或以上者均可即場報名參加，攀上十四米的包山架，一試身手。

　　嘉年華壓軸節目還包括攀包山隊際接力賽和團隊挑戰賽，由二十隊來自本地大專院校、政府部門、公用事業及工商機構的隊伍將分別以速度競賽，爭奪兩項賽事獎項。

　　下周日舉行的太平清醮會景巡遊活動由香港長洲太平清醮值理會主辦，並由多個政府部門提供協助。

　　據悉有飄色以早前全城熱議的藝人「偷食」事件為主題，更有諷刺港鐵列車出軌之意，也有小朋友以特首林鄭月娥和高官造型示人。

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