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疑煮食毒菇　母女嘔吐腹瀉

2019-05-03 列印
　　衞生防護中心調查一宗涉及四十九及二十五歲的母女進食菇類後食物中毒的個案。兩人於四月二十七日在家晚膳，烹煮同日在彩雲商場地下三期街市購買的菇類，以菇菌炒羊架進食後，約個半小時後出現嘔吐和腹瀉徵狀。兩人同日到聯合醫院急症室求醫，情況一直穩定。中心亦已通知食環署有關事故。

　　中心表示進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。如市民懷疑進食菇類致中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

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