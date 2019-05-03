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牙科診所預約簿遺失 涉383病人私隱

2019-05-03 列印
　　衞生署公佈一宗遺失載有個人資料文件的事件。衞生署初步調查，李寶椿牙科診所一本預約記錄簿於四月二十五日被發現遺失。預約記錄簿上相信載有二○一五年一月至六月期間一間治療室約三百八十三名病人的牙科預約資料，包括姓名及預約日期，部份資料可能包括病人的香港身份證號碼及出生日期。

　　衞生署表示，對受影響病人造成不便深感抱歉。衞生署繼續調查，盡力搜尋該預約記錄簿及查明事件的確切起因，並了解該診所在存放資料的程序上有否遵從個人資料私隱專員公署的指引。署方已就事件通報個人資料私隱專員公署及警方，並加強提醒員工保障個人資料及私隱的重要性。

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