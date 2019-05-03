衞生署表示，對受影響病人造成不便深感抱歉。衞生署繼續調查，盡力搜尋該預約記錄簿及查明事件的確切起因，並了解該診所在存放資料的程序上有否遵從個人資料私隱專員公署的指引。署方已就事件通報個人資料私隱專員公署及警方，並加強提醒員工保障個人資料及私隱的重要性。
牙科診所預約簿遺失 涉383病人私隱
衞生署表示，對受影響病人造成不便深感抱歉。衞生署繼續調查，盡力搜尋該預約記錄簿及查明事件的確切起因，並了解該診所在存放資料的程序上有否遵從個人資料私隱專員公署的指引。署方已就事件通報個人資料私隱專員公署及警方，並加強提醒員工保障個人資料及私隱的重要性。
「聰嫂甜品」女董事涉穿櫃桶億
由香港電台員工食堂起家，「聰嫂甜品」香港和內地開設多間店舖，悶聲發大財。持有「聰嫂私房甜品」過半股權的大股東公司，爆出女董事「穿櫃桶底」疑雲，涉款一億四千八百萬元，有關女董事遭入稟高院，要求賠償。 涉...
2019-05-03
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傳下周達成簽訂協議草案 中美解決額外關稅爭議
中美新一輪貿易談判昨日結束。美媒報道稱，中美最快在下星期的第十一輪會談達成新協議草案，為中美元首簽字儀式做好準備。另外兩國已經基本達成共識，美國對中國商品額外徵收的大部份關稅將很快取消。 本周二和周三...
2019-05-03
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BTS推有限度免費服務 泰皇月初加冕大封路
泰國新國王哇集拉隆功的加冕典禮將於五月四日至六日舉行，這場近七十年來的首個加冕儀式預計耗資十億泰銖（約二點三億港元），預料有數十萬泰國人前往觀禮及慶祝。屆時全曼谷會有特別交通安排，包括大規模封路等。大眾可以數天免費乘搭BTS的服務，而機場鐵路亦會在五月五日當天免費乘搭。 為了方便民眾前往觀看加冕典禮，BTS全線將會在五月四日至六日，分別提供有限度的免費服務，市民及遊客都可以免費乘搭BTS由「Sukhumvit Line」的「On Nut站」至「Mo Chit站」、「Silom線」的「Bangwa站」至「National Stadium站」，時間由早上六時到午夜十二時。乘客可...
2019-05-03
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屋苑錄用家議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，中原分區營業經理洪金興表示，觀塘麗港城25座中層F室，面積517方呎，兩房間隔，擁開揚景致，議價後獲用家以820萬承接，呎價15861元。原業主於16年4月...
2019-05-03
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鮑威爾:低通脹不可恃 言論利淡美股 儲局不減息 杜指跌122點
美國聯儲局議息後一如預期按兵不動，但會後聲明減息傾向不大，市場相信利率將會較預期更長時間維持不變，利淡美股投資氣氛，三大指數周四早段受壓，其中杜指曾挫逾200點，納指挫穿8000點關，標指亦下滑。 ...
2019-05-03
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最後兩輪 衝闖歐霸 拖肥「尼」料
愛華頓挾英超主場三連勝強勢，今晚優先場葛迪遜公園擺陣迎戰般尼。拖肥糖領隊馬高施華早已揚言，力爭以全勝姿態結束球季，務求後上奪歐霸入場券，今仗遇上打風流波的般尼值得看高一線，主勝買得過。 （Now621台周六凌晨3:00直播） 上場英超作客0:0悶和水晶宮後，愛華頓近六輪四勝一和一負，當中三次作東更先後擊退車路士、阿仙奴及曼聯三支豪門。陣中的李察利臣及基菲爾施古臣在地頭腳風不錯，本季合共在聯賽主場進帳十四球，威力可見一斑。 馬高施華下必勝令 由於聯賽盃和足總盃很可能由曼城包辦，故聯賽第六和七名都有機會出戰歐霸。拖肥糖只落後第七的狼隊四分排第九，形勢未絕望，馬高施華下令...
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易用智能煲 快速無水烹調
所謂無水料理，就是利用鍋子密閉及保溫的功能，以食材本身滲出的水份，將食物蒸熟，味道天然質樸。Panasonic最新推出的萬用智能煲，使用先進高壓烹調原理，縮短無水烹調時間，亦毋須調校火力，烹調過程方便...
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首做打女 滿身傷痕無忽好肉 姚子羚瘋狂飛踢連環撻
姚子羚在TVB劇《同盟》中着緊身裙，大騷美好身材，加上小試牛刀露兩手打得幾好，令人刮目相看。拍攝中的新劇《唐人街》再下一城，處女下海做打女，打得之餘仲精通兵器峨嵋刺，再結合武術同舞蹈，加上斜膊露腰又高...
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好好過日子——半夜一碗麵
半夜餓了，打開廚櫃，見有「出前一丁雞蓉麵」，心就定了。 「出前一丁」即食麵品種繁多，但我獨沽一味，只喜歡雞蓉麵，因為這一款麵味道平和，不會跟其他配料爭寵。甚麼是其他配料呢？那就要看家中冰箱裏還剩些甚麼。或是紅燒肉，或是青椒薯仔絲，或是鹹肉蒸春筍，即使普通如芹菜炒肉絲、麻婆豆腐，都能成為一碗麵的配菜。將麵煮好，調好湯料，再加進配菜，一碗即食麵也可以馬上豐盛起來。 如果想特別一點，這包雞蓉麵還有個吃法，就是做乾拌麵。那就是把麵煮好之後，不用麵湯，只灑進半包調味料，再加些小磨芝麻油，然後加進各類剩菜拌勻，比起吃湯麵，另有一功。我最喜歡的則是拌進每年雲南朋友劉太太送的油雞樅。油雞樅...
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馬場浮世繪——川河尊駒星洲司令征獅城
苗廄「星洲司令」和方廄「川河尊駒」，都已接受新加坡馬會的邀請，將於本月二十五日在新加坡克蘭芝馬場出戰新加坡一級賽克蘭芝一哩賽，屆時會分別由田泰安和潘頓主轡。苗禮德表示，「星洲司令」將在本月十八日運往當地作備戰，他認為馬兒目前的戰鬥力較自己去年派遣出戰同賽並得亞軍的「馬上發財」更高，而剛周日「星洲司令」在冠軍一哩賽只不敵於馬王「美麗傳承」得第二便是級數證明，希望這匹五歲馬屆時能得佳績為港爭光。「川河尊駒」今次則是以衞冕身分參戰。 由於「星洲司令」和「川河尊駒」遠征新加坡，換言之等周放棄出戰下月二日在日本東京競馬場舉行的國際一級賽安田紀念，也令今屆的安田紀念的報名港駒，只餘下摩...
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