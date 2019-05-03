幼兒﻿長期用「電子奶嘴」﻿ ﻿容易變蠢患過度活躍﻿

手機、平板電腦、電視等電子屏幕裝置，不少家長自己機不離手之餘，也給年幼子女一齊玩，甚至當作「電子奶嘴」，務求令他們坐定定不扭計。衞生署調查顯示，本港幼童普遍在一歲已接觸各種「電子奶嘴」；世界衞生組織日前亦首次就嬰幼兒使用這些產品的時間發出指引，更建議一歲以下完全禁止使用。據新一期《東周刊》報道，為了解幼童接觸電子屏幕裝置的習慣及時間，香港大學醫學院兒童及青少年科學系自一一年起，追蹤了六百多名幼稚園學生，七年來發現他們若長時間接觸「電子奶嘴」，不但影響睡眠質素，其社交、語文、體能等整體表現亦較差，中文及數學成績較低分，出現過度活躍症的風險也較高。



換言之，即從小沉迷玩手機、上網及看電視等，容易令人變蠢。據新一期《東周刊》報道，追訪幾位有小朋友的家長，他們雖對相關調查感震驚，卻異口同聲慨歎，很難為年幼子女戒甩「電子奶嘴」。「帶兒子出外食飯，或者做家務或忙其他事時，不想兒子哭鬧扭計，便會給他玩手機，令他坐定定。」何太的兒子樂樂今年一歲，六個月大已開始玩手機，現在更每日大約玩三小時。



應限幼兒玩手機時間



何太說，最初讓小朋友看手機，「一開始是看英語教材，他也很鍾意，後來看外國卡通片，也很快便認得出不同的卡通人物，又識跟着唱歌，還學了不少英文詞彙，甚至背出片中對白。」



作為全職媽媽，她看過一些研究報告，得知「電子奶嘴」會影響幼童視力和性格發展，也曾嘗試限制兒子玩手機的時間和次數，例如將房間劃為禁用電子用品區，以及等丈夫放工回家後，會抽時間跟兒子說故事，玩一些親子活動。



育有兩名分別五歲及十一歲兒子，以及一名兩歲女兒的譚太坦言，大部份家長都知道孩子濫用手機或平板電腦等電子產品會損害健康，但如何控制或規限子女使用這些產品，才是核心問題。她認為智能電子產品太普及，子女看見父母使用，妹妹見哥哥用又想要，很難一刀切禁止他們接觸。譚太曾嘗試只准子女每日玩十五分鐘至半小時電子產品，但不少視頻節目都超過半小時，未能看完便要關機，做法不切實際。她惟有自行限制三子女每天只可玩一小時，每次要他們「停機」都很困難。



不過，基層家長面對問題更嚴重。路德會家庭生活教育組（沙田）中心主任吳淑華說，曾接觸一個居於百多呎劏戶的媽媽，為了餵食時女兒不會亂動，就放一部手機在桌上，讓女兒專心看着吃飯。結果女兒十六個月大時，不但未識行路，就連站也不穩，發現她一直不懂說話，甚至未有意識以言語去表達自己，凡事只會哭叫，後來被評估為發展延緩。



吳淑華說，家長工作忙，跟小朋友相處時間少，特別基層家庭多從事服務業或勞動行業，工時長，部份家長收工後到託管中心接子女時已晚上九時，未必有體力再跟他們玩，很多時貪方便讓子女使用電子產品，換取休息時間。



團體促當局開辦育兒教育課程



吳淑華指，到了子女入學，家長更會讓他們用手機，一來可隨時聯絡，二來覺得可讓子女學習語文或不同知識。可是小孩接觸電子產品後，大多數都易放難收，家長需善用管教技巧加以控制。衞生署有開辦育兒教育課程，供管教方面遇到困難的家長，可以透過母嬰健康院報讀，吳淑華建議當局增加相關課程名額，並優化課程內容，包括增加管教子女使用電子產品的元素。



此外，研究亦分析不同經濟能力的家庭使用電子屏幕裝置的習慣，發現雖然不論是基層或富有家庭的幼兒，同樣會接觸到各類電子產品。不過，基層家庭幼兒使用電子產品的時間普遍逾兩個半小時，經濟條件較佳的家庭普遍少於兩小時。研究另外發現，若有電子屏幕裝置放於幼兒房間內，而不限制幼兒使用的話，會影響他們學習能力，對經濟較差的家庭影響更為明顯。







