﻿口述影像員妙語﻿ ﻿視障者「眼」界大開﻿

「去到巴士站，昌榮坐定定不知等甚麼？有機場巴士埋站，昌榮望向巴士方向。巴士駛走，一個菲律賓女子拖住篋，站在昌榮面前……」電影《淪落人》男女主角相識一幕，經一把溫婉女聲細緻描繪，讓失明者恍如看到每格畫面，感受聽電影樂趣。本港唯一全職口述影像員梁凱程博士，四年來致力協助視障人士，通過耳朵「開眼界」。



「如果大家只重視『錢途』，世上很多事物或許不會存在。」八十後的梁凱程博士，日前在辦公室詳談其「說電影」的故事，笑稱自小對英語等語言深感興趣，大學畢業後曾在電視台工作，後來轉任英語講師，一一年參加香港盲人輔導會的「專業口述影像訓練工作坊」，深感該工作意義重大，立志投身其中。



她負笈英國倫敦大學學院攻讀口述影像博士，學有所成後返港，一五年成立非牟利的香港口述影像協會，成為本港唯一全職口述影像員，為視障者提供現場口述影像服務，包括在戲院包場，讓聽眾戴上接收器收聽，或在協會安排的場地「聽電影」，「好像旁白，利用簡潔、生動的語言，協助他們理解影像。」



電影片段充斥演員對話和配樂，梁說口述影像員須避免干擾原聲，利用安靜一刻客觀描述畫面，例如地點、人物表情、動作舉止等，也要詮釋角色情感，因此花費不少時間準備，若以九十分鐘的電影為例，要用六十至八十小時撰稿，「雖然只講眼前所見，但卻考驗真功夫！」



針對不同類型電影，口述方式也要配合，梁博士以武打電影為例，要具體說出「左勾拳」、「直拳」和「橫掃」等招式，讓視障者腦海浮現打鬥場面；較少對白的文藝作品，她說要適當描述演員表情和情緒，同時要留白，讓電影配樂營造氣氛，「優秀的口述影像，可以令視障人士和其他觀眾一起發笑、一同哭泣。」



視障者通過口述影像，雖然可在戲院包場看電影，惟沒法與視力正常的親友共同欣賞，梁博士推動傷健共融，與香港盲人輔導會等團體爭取多時，去年獲部份電影公司與院線支持，在部份電影加設口述影像聲道，視障者可自選時間到指定影院，戴上接收器看電影，與親友和其他觀眾一同享受光影藝術樂趣，迄今有四部電影提供該項服務，包括由黃秋生主演、在第三十八屆香港電影金像獎榮獲最佳男主角等三項大獎的港產片《淪落人》。



助欣賞電影 戶外參觀



電影以外，梁博士說也積極協助視障者參與不同文娛活動，其中多番舉辦的博物館導賞團，她不但詳細介紹展品，也收集模型供團員觸摸；去年舉辦「海陸空，齊放空」活動，則讓視障者觸摸維港兩岸建築物模型，並登上摩天輪和小輪，同時口述高空和海上景象。



二○一八年世界盃期間，她也安排接受了口述影像訓練的足球教練和領隊，與視障者同往酒吧及商場觀看球賽，其間描述球來腳往場面，並講解球隊佈陣及戰術，讓眾人深刻感受球壇盛事的熱烈氣氛。



