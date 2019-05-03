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理大夥澳門電訊大數據研智慧旅遊

2019-05-03 列印
　　澳門去年吸引逾三千五百萬名旅客，理工大學與澳門電訊簽訂諒解備忘錄，利用空間大數據分析，研究到澳門遊客的需求和喜好，以因應他們活動模式，針對性地提供更佳的遊覽方案，提升旅遊體驗。理大指今次合作有助促進澳門，成為粵港澳大灣區發展智慧城市的試驗平台。

　　理大與澳門電訊合作，開發適用於搜集及分析遊客活動模式的方案，包括優化無線熱點（WiFi）設施、研發數據挖掘技術和工具，並研究流動通訊及WiFi服務使用者的行為模式，改善澳門的城市規劃及旅遊業管理。理大將開發科研模型，預測使用者對電訊服務的滿意度，優化電訊設施；研究人員又通過挖掘遊客活動模式的時空數據，識別不同類型的遊客，再因應他們活動模式，提供更個人化遊覽方案。

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