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台男廟街食煲仔飯疑遭「趕客」

2019-05-03 列印
■該名遊客孤伶伶一個，在街邊食煲仔飯。
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　　香港堪稱美食天堂，吸引不少旅客訪港「搵食」。近日一名台灣男子到香港旅行，在廟街食馳名的煲仔飯，但他還未吃完，有指食肆員工卻收走附近枱櫈，只剩他一枱。不少網民留言指場面十分搞笑，「封街吃飯的待遇一輩子也很難有一次耶，賺到了」、「有點像在拍……陰陽路」、「廟街收工都夜啦！人哋收工你未食完怪得邊個」。

遊客甚無奈

　　網民Edison Dang在社交群組「爆笑公社」上載兩張圖片，指「香港廟街有名煲仔飯，都不等我們吃完！最後卻......」見他一個人食飯，有兩張枱，另一張圖片就只見到一張枱，被食肆員工收走其中一張，該名遊客表情十分無奈。



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