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浸大生裸體示威 辯稱行為藝術

2019-05-03 列印
　　去年十一月十七日香港同志遊行期間，一名自稱是同性戀的浸大電影系男準畢業生為創作其畢業作品，站在灣仔大街上裸露全身，用紅繩自綁私處以展現其「行為藝術」。男學生因涉嫌當眾露械被控一項「在公眾地方的猥褻行為」罪，昨在東區裁判法院受審。男學生辯稱當時只希望透過裸露性器官的「行為藝術」表達「身體自主」和「身份認同」的信念，又解釋裸露與猥褻並沒有必然關係。控辯雙方已舉證完畢，將於本月十四日結案陳詞。

　　二十一歲被告黃榮鋒庭上辯稱，當日下午偕男友人參與同志遊行，並邀請他協助拍攝自己當天的「行為藝術」。他指作品中的紅繩意味着「束縛」，遊行人士跨越地上紅繩象徵他們跨越被告的「束縛」。被告庭上又指，外國早有例子，示威者會以全裸方式發聲。

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