高中OLE成效參差 校方宜代學生篩選

新高中學課制○九年實施，「其他學習經歷（OLE）」隨之推行，規定學生完成一定學習時數。十年過去，OLE課時要求已縮減至一成至一成半，活動類型亦不斷演變，最近有研究發現，不少OLE活動與學界預期的成效有落差。有中學校長表示，在生涯規劃津貼等政策下，OLE課時較以往更易達標，選擇卻愈來愈多，校方需要為學生把關，篩選合適的活動。



根據新高中課程，OLE涵蓋德育及公民教育、社會服務、與工作相關的經驗、藝術發展及體育發展五大範疇，與核心及選修科目相輔相成，讓學生達至全人發展。教育局當時規定OLE的所佔課時須至少達百分之十五，至一五年的中期檢討才建議調整至百分之十，增加學校推行活動的彈性。



OLE推行近十年，活動種類愈變愈多。廠商會中學校長麥耀光憶說，學校以往通常只會叫學生去賣旗，但近年社會服務活動已漸漸出現轉變，「除了賣旗，OLE推行初時，不少學校會安排清潔街道、探訪老人院等活動，近年更擴大至社區貢獻層面，服務其他青年。」



麥耀光又指，在與工作相關的經驗範疇，該校學生以前主要參與勞工展索取單張、聽聽講座，現時的活動則愈來愈豐富，「學生除了有機會親自參觀公司、有實習機會，亦會直接學習撰寫求職信的職場技巧。加上生涯規劃的出現，OLE課時較以往更易『達標』。」



獅子會中學校長林日豐則稱，OLE的出現令不少學校的課外活動「被規範化」，當時為滿足課時要求，有些學校會自行設計活動，有些則會使用或購買外間機構提供的服務。但他留意到，現時大部份學校已掌握相關模式，更將其融入於學校文化中。他解釋，該校辦學團體獅子會推崇「我們服務」精神，要求學生完成五十小時的服務時數。



參與義工 升班畢業標準



為探討OLE活動成效，香港政策研究所教育政策研究中心一七年至一八年期間，追蹤研究五間中學。負責是次項目的研究員馮智政表示，部份學校為方便行政，傾向籌辦以「大鑊飯」全級參與形式進行的OLE活動，相對個人化的活動，學生在學習素養、人生目標、人文價值等方面的得益，在班級活動中未能完全反映，造成期望落差。



馮智政又指，每個OLE活動都有特定重點，沒有單一活動可作為「靈丹」，一下子可讓學生進步，故建議負責統籌OLE活動的教師，與其他學校的同科教師交流資訊，親身了解及判斷活動內容，確保學生有深度的學習機會。



有中學近年已自行實施「深度學習」為主的OLE活動。匯知中學校長張志文表示，該校創校時已尤其着重德育教育，以義工服務時數作為升班及畢業標準，故讓社會服務統籌專職同事，為初中生籌辦義工服務活動。



為加強OLE的學習深度，匯知中學也開始採用「科本體驗」策略，由升學就業組聯繫不同公司及機構，安排選讀旅遊與款待的學生，到政府部門、旅行社、郵輪公司等參加「工作影子計劃」，同時參加賽馬會為期三年的「鼓掌．創你程」計劃，在校內增設生涯規劃輔導室，「參加這類與生涯規劃相關的活動，學生自然可累積到『與工作相關的經驗』。」



張志文相信，OLE對學生的個人成長有正面影響，但在升學層面上，實際價值仍不得而知，「有些學校為保持大學入學率，仍側重於學科成績，象徵式滿足OLE課時要求，失去OLE當初推行的原意。」



林日豐認同，OLE不應是為做而做，校方須定期檢視活動的教育目標，「例如發現學生在藝術發展方面的參與度較低，便應鼓勵他們參加才藝表演，甚至學習做觀眾，欣賞他人的作品。」張志文亦建議，校方選擇及推行OLE活動時，首要考慮學生的學習需要及個人成長，盡量加強活動的深度及廣度。



