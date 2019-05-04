﻿三保加利亞漢被捕 歐洲來港做世界 讀卡盜款黨再現江湖

警方搗破一個跨國假卡集團，集團利用一間發卡機構的漏洞，在櫃員機上安裝讀卡器及針孔攝錄機，盜取客戶資料後製假卡提款。警方早前接獲一間發卡機構報警，指七名客戶遭歹徒盜款二十萬。探員調查後，前日在佐敦拘捕三名保加利亞籍疑犯，檢獲逾百張假信用卡、一批製假卡工具及七萬元現金。



被捕三名保加利亞籍假卡集團男子，年齡分別二十六、三十一及三十三歲。據悉，他們分別今年三月中至四月底持護照來港，昨日被警方落案控告合共一項管有用作製造虛假文書的設備，今天提堂。



窺破磁帶卡漏洞



商業罪案調查科高級警司鄭麗琪稱，該跨國假卡集團利用本港一間發卡機構的漏洞犯案。據悉，集團針對涉事發卡機構在港只提供借款服務，該機構部份櫃員機只識別卡上磁帶資料，而非晶片資料；同時，櫃員機旁沒有閉路電視錄影。據悉，符合有關漏洞條件櫃員機，全港不超過三部。



警方稱，上月初接獲發卡機構報案，機構職員巡查期間發現港鐵尖東站的一部櫃員機故障，插卡口被插可套取客戶磁帶資料的讀卡器。至上月二十三日，發卡機構又發現同一部櫃員機再被裝上同款讀卡器，鍵盤上方更加裝了針孔攝錄機。其後，七名男女客戶發現被盜款二十萬元。



商業罪案調查科及網絡安全及科技罪案調查科深入調查，相信歹徒安裝讀卡器及針孔攝錄機後，數小時內取回裝置，盜取磁帶資料及密碼，然後製假卡提款。歹徒利用假卡在油麻地、旺角及金鐘等櫃員機提款，然後購買比特幣（Bitcoin）。



探員鎖定目標疑犯，前日凌晨前往佐敦一間酒店外拘捕三名涉案保加利亞籍男子，押他們往酒店兩個房間搜查，撿獲一百一十四張假卡、一部針孔攝影機、兩部讀卡器、製假卡器材、電腦及七萬元現金。



發卡機構全線ATM暫停



有關發卡機構指，全港一百二十六部櫃員機，未來數天暫停運作，以供職員巡查及作檢討改善。涉案客戶損失將由機構承擔。



金管局發言人表示，是次涉及事件的機構非金管局監管的認可機構，但鑑於事件涉及新的犯罪手法，已要求銀行檢視櫃員機的保安措施。又提醒市民使用銀行櫃員機時要注意櫃員機插卡口、鍵盤和保護罩有否異樣，並要小心保護個人資料和密碼等。