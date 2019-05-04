﻿市建局榮光街重建項目﻿﻿收購呎價17917元冠同區﻿

市區重建局昨日向九龍城榮光街／崇安街發展項目的業主發出收購建議呎價一萬七千九百一十七元，屬同區收購的最高呎價，業主有六十天時間考慮，亦可選擇在同區其他重建項目或煥然壹居內項目內「樓換樓」。



九龍城榮光街／崇安街重建項目一八年六月啟動，今年三月一日刊憲，獲發展局局長授權進行，昨日市建局終於開出一萬七千九百一十七元的實呎收購價，為同區最高收購價，對上一次是一七年十二月毗鄰的春田街、崇志街、鴻福街、銀漢街及啟明街的舊樓，收購價為一萬五千九百一十六元。至今全港最高收購價為西營盤的二萬三千元，其次是大角咀的一萬八千元。與以往機制一樣，市建局以同區七年樓齡的假設重置單位呎價計算，計算方法是經公開抽籤委託七間獨立顧問公司進行評估而訂定，過程透明及公開。今次項目涉及約三百個業權業主，他們有六十天時間考慮，亦可選擇市建局在同區重建項目或煥然壹居項目內「樓換樓」。



約500住戶受影響



當收購手續完成後，市建局會為物業內合資格的租客提供特惠津貼及安置安排。市建局將會舉行簡介會，向受影響的業主、住戶和商戶解釋收購、特惠津貼及安置的準則及安排。由市區更新基金聘請的救世軍市區重建社區服務隊會為有需要的居民提供幫助和輔導。



項目涉及約三百個業權業主，受影響住戶約五百伙及受影響地舖商戶約五十個。市建局計劃在地盤內提供約二萬一千四百三十平方米的住宅樓面面積，可建約五百六十個住宅單位，另提供約四千二百八十平方米的商業/零售樓面面積。該發展項目將與區內早前的五個重建項目產生協同效應，估計六個項目可合共提供三千個住宅單位。



六重建項目提供3000單位



是次規劃策略建議提供一條由環安街延伸，貫通多個重建項目至銀漢街的新通道，形成新的道路網絡，加強南北方向連接。另在鴻福街／銀漢街發展計劃提供一個地下社區停車場，供該小區附近發展使用，以減少各發展項目各自設置獨立停車場出入口的需要，提升行人安全及騰出空間作小街小舖，加強區內街道活力，以及美化該小區的行人街道，擴闊行人道，改善步行環境。



