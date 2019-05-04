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35萬人未領一月份交津　

2019-05-04 列印
　　三十五萬名合資格領取今年一月份政府交通補貼市民，仍未領取，運輸署提醒他們盡快「嘟卡攞錢」，否則在本月十五日便會到期，不獲發放。

　　運輸署發言人表示，市民由二月十六日起已可領取一月份的公共交通費用補貼，由於領取有效期為三個月，所以一月份補貼的期限於五月十五日屆滿，但迄今約有三十五萬人尚未領取一月份的補貼。

　　市民可在各個港鐵站、輕鐵客務中心及指定渡輪碼頭設置的補貼領取站，以及全港任何一間7-Eleven便利店、OK便利店和惠康超級市場所有分店、八達通手機應用程式或八達通服務站，以八達通輕拍閱讀器，將補貼儲入八達通內。

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