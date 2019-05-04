  • 2019年5月4日 星期六
  • 23º
  • 70%
熱門： 北韓泰王灣仔繞道何艷娟黃金周

日報新聞 > 港聞

文憑試明年加費4%仍虧損

2019-05-04 列印
　　考評局昨日公佈，明年中學文憑試考試費上調約百分之四。其中，語文科及其他科目費用分別上調二十六元和十七元。加價後的考試費為：語文科六百七十元，其他科目四百四十八元；只適用於自修生的報名費為五百一十四元，加價二十元。以一名報考六科，即兩個語文及四個其他科目的學校考生計算，考試費為三千一百三十二元。

　　考評局表示，該局是財政獨立的法定機構，收入主要來自考試費。近年考生人數持續減少，直接影響文憑試考試費及其他相關收入。

　　考評局並須增撥資源為有特殊教育需要考生提供特別考試安排，以及更新各個支援公開試的資訊系統。預計二○二○年考試費上調後，文憑試仍會出現虧損。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd