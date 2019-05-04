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財會通過古洞發展前期撥款

2019-05-04 列印
　　財委會昨日以大比數通過合共約三百三十五億元撥款，以展開古洞北和粉嶺北新發展區前期工程，以及向居民發放特設現金津貼。

　　就議員關注受影響居民的安置問題，發展局常任秘書長甯漢豪表示，會以先安置、後清拆目標展開工作，房協和房署正陸續約見住戶，為沒有擁有物業的居民編配房屋。

　　甯漢豪稱，上水寶石湖邨將於八月底入伙，相信七月初開始，住戶可陸續收到單位編配通知書。

　　至於希望繼續耕作的居民安置事宜，她表示政府會盡量安排鄰近地點，供受影響農民復耕。
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