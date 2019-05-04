﻿拖頭旅巴司機高齡化﻿ ﻿業界引入外勞呼聲高﻿

職業司機長期青黃不接，近期再有議員提出引入外勞，解決人手不足。多個運輸業界向本報剖析司機高齡化問題，專線小巴業界稱，行內缺人逾一成，被逼刪減班次；貨櫃車業界更指，年逾七十歲的司機漸增，若外勞數目限制為三成以下，應可於保障香港司機的情況下加人。



立法會財委會日前審議政府年度開支預算，航運交通界議員易志明再次向勞工及福利局局長羅致光提出，建議引入外勞，解決職業司機青黃不接及人手不足的情況。



約二十年前，本港曾有專營小巴公司，聘用內地司機駕駛香港仔其中一條專營小巴線，公共小型巴士總商會主席凌志強指出，當年一眾內地小巴司機發起罷駛行動後，本港便無小巴公司再聘用外勞司機。



自一一年法定最低工資實施後，不少小巴司機轉任保安，無新人入行，小巴司機愈趨老齡化，凌志強稱行內大部份人都六十歲或以上：「最後生的都已經四十！」綠色專線小巴總商會主席蘇世雄亦指，近年小巴司機嚴重短缺，估計缺人一至兩成，被逼刪減班次。



根據運房局最新數據，全港四成小巴司機為六十歲或以上，達七萬二千人。年屆八旬的小巴司機，過去五年間升近七成，達一千三百多人。



蘇世雄認為，本港有必要引入外勞司機，因為專線小巴有固定路線，只需點對點駕駛。



落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉直言，貨櫃車業界司機年逾六十比比皆是，部份人無意繼續工作，惟顧及僱主無法聘請新人，盛情難卻之下，只好繼續開工。貨櫃車司機不足，蔣志偉認為問題非因薪水低，而是經常超時工作無補水，新手難免卻步。



蔣志偉盼港府可放寬外流司機來港工作，參考現時業內有少數中港貨櫃車由內地司機駕駛、獲准駛至貨櫃碼頭卸貨的經驗，讓外勞駕駛本地牌貨車。他理解有香港司機擔心生計，故建議外勞數目限制為兩三成。



貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，全港四萬多人持有貨櫃車牌，只有四分一人活躍，仍有開工不足的問題。他認為，引入外勞無助解決貨櫃運輸青黃不接的問題。



非專營巴士同樣面對司機老化，公共巴士同業聯會副主席鄧子強指，旅巴司機平均年齡達到六十五歲，尚欠兩三成人手。他認為，旅巴司機實際開車時間不長，繁忙時間後須經常待命，感覺整體工時較長，對年輕人缺乏吸引力。



鄧子強稱，目前中港直通巴已有部份司機來自內地，中港司機比例約為一比九，內地政府願意批准更多內地司機來港開車，惟港府並不允許，他認為若上述比例可增至五五比，已能紓緩大部份的人手緊張問題。



的士業界認為不及地頭蟲



引入外勞司機的討論亦見於的士行業，去年的士司機從業員總會曾跟多個運輸業界組織發表聯合新聞稿，冀政府容許引入外勞司機，惟該會理事長黃一峰坦言，執行有很大困難，先是外地人口不熟悉本港道路、交通規例，如香港有部份地區於特定時間內不可駛進，內地卻無此規則，若不了解兩地差異易生危險。



