無牌電動單車新界橫行 警連日執法拘六人

新界北區非法駕駛無牌電動單車代步愈來愈普遍，警方前日及昨日在區內打擊及執法，發現共六名男女涉違法駕駛電動單車，上前截查並將他們拘捕，連同證物一併帶署調查。



據悉，最近警方接獲多名市民投訴，新界區有人違法駕駛無牌電動車，對其他道路使用者構成影響，恐怕發生意外。新界北總區交通部執行及管制組人員前日在北區掃蕩無牌電動車，分別在沙頭角及上水拘捕兩名男女涉非法駕駛無牌電動車輛。警方昨天繼續在新界執法，再拘捕四人涉違法駕駛無牌電動單車。



沙頭角漢涉三罪被捕



新界北總區交通部執行及管制組聯同上水分區特遣隊人員，前日上午七時許進行打擊無牌電動車輛行動，其間發現一名五十九歲姓馮男子在沙頭角公路行人路駕駛電動單車，截查後，以涉嫌駕駛時沒有第三者風險保險、駕駛未有登記車輛及在沒有戴上防護頭盔的情況下駕駛電動單車拘捕該漢。同日下午，警員在上水及大埔一帶進行同類行動，其間在上水天平路截獲一名四十四歲姓梁女子，她涉駕駛無牌電動單車被拘捕。



警方表示，相關打擊行動將持續，以保障道路安全。警方亦提醒市民，電動可移動工具不適宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用，在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具或違反香港法例第三七四章《道路交通條例》及其他相關法例，市民切勿以身試法。若駕駛未領牌車輛，初犯者可被判罰最高罰款五千元及入獄三個月。



駕無牌車可判監



對於警方打擊市民非法使用電動單車，北區區議員劉國勳表示歡迎。他表示，目前僅少數人在迎新界區駕駛電動單車，當局卻有必要防患未然，加強執法。他說，一些市民可能並不知道駕駛電池驅動的單車屬違法，事實上深圳市面或內地大型購物網均有大量電動單車出售，故當局應雙管齊下—執法與教育宣傳，以免市民誤墮法網。



另外，法國充斥電動踏板車，道路上胡亂行駛意外頻生，引起民眾反彈。有報道稱，法國當局九月起禁止電動踏板車、電動獨輪車、個人行動載具或懸浮滑板在行人路行駛，違者罰款一百三十五歐羅（約一千一百八十港元）。