特朗普突轉軚 再加中國貨關稅

盛傳中美貿易談判進入倒數階段之際，美國總統特朗（見圖）普昨日突然在Twitter宣佈，美國將對價值二千億美元的中國貨品加徵關稅，由百分之十增加至百分之二十五；他稱不滿中美貿易談判進展太慢。



由10%增至25%



特朗普在其Twitter宣稱，過去十個月，美國向價值五百億美元的中國貨品加徵百分之二十五關稅，另向價值二千億美元中國貨加徵百分之十關稅。他指向中國加徵的這些關稅，是令美國經濟表現良好的部分原因，並指由周五開始，將對價值二千億美中國貨品加徵關稅，由百分之十增加至百分之二十五。他指有價值三千二百五十億美元的其他中國貨品，目前仍未徵收關稅，但不久會徵收百分之二十五關稅。



特朗普表示對中國貨品加徵的關稅，對美國貨品的成本影響很少，大部分由中國承擔。特朗普表示與中國的貿易談判仍繼續，但太緩慢，因為他們企圖重新談判；他稱：「不可以！」



中美貿易戰近期一度看來離終點似乎愈來愈近，美國副總統彭斯上周五還強調，協議有望快達成，不過美國一定堅守中國要進行經濟貿易結構改革的底線，才會同意撤銷懲罰性關稅。



中國國務院副總理劉鶴本周三將率領龐大的百人代表團赴美進行貿易談判，為之後的「習特會」鋪路。特朗普上周五亦曾表示，目前兩國的談判進展良好，對達成協議一事十分樂觀。



稍後外媒引述彭斯說法表示，特朗普認為貿易協議有望達成。但他也強調，特朗普同樣認為美國是談判中的主導方，若無法達成協議，美國可以實施更多關稅，若要達成協議，美國會要求將撤銷關稅的方式納入執行機制，以這種方式確保中國會遵守協議，進行經貿結構改革。



中美貿易戰去年七月爆發以來，雙方數度以互加關稅作對戰籌碼及令致雙方經濟受到不同程度影響，直至近期才取得突破，豈料，正當全球關注中美可能於本周末達成協議的情況下，特朗普竟作出令人意外的決定。