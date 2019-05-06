﻿港青趕上大灣區快車深圳建立補習王國﻿﻿﻿

大灣區充滿機遇，吸引港青北上尋找事業出路，其中一名成功在大灣區創業的港青現身說法，他曾想在台灣闖一番事業，但處處碰壁，改往大灣區，短短三年間建立一個「補習王國」，還積極開發教授英語App。他期望日後衝出大灣區，進軍全中國。他寄語香港青少年，大灣區機遇處處，以香港人腦筋的靈活，闖一番事業，不如想像般困難。



現年二十八歲的黃俊森，讀完中學後有意在大中華地區創業，受朋友影響，他選擇到台灣讀書，直至碩士畢業後，試圖以留台工作滿五年的方式，成為當地居民，豈料卻好夢難圓。



在台工作 月薪低難居留



「讀書後留台工作來申請居留權，法例規定要月薪折合達一萬港元才符合申請資格。」黃俊森說，除非當實習醫生或工程師，否則不可能達到法例要求的月薪。他在台灣當實習律師的薪酬少得可憐，「僅得港幣約五千元。」



當年想方設法留台，甚至求過父母給一百五十萬元讓他搞投資移民，可惜不成功，最後回流香港，剛好內地大力推動大灣區。二○一六年他以加盟形式，成為一間香港補習社的股東兼教師，隨即到深圳皇崗開辦了一間針對港人在深圳子女的補習社。



「當時深圳有不少『雙非港童』，因此補習社收生非常好，翌年我們便在福田區開第二間補習社，二○一八年再在福田區的景田站開第三間。」黃表示，他的夢想是建立「連鎖式補習王國」，未來一至兩年還會多開五間補習社。



發展英語教學App



離台返港前的月薪僅五千港元，如今每月收入最少三萬六千港元，但黃俊森尚未滿足，「我正開發一個用來教授英語的App，更大的願望是能透過新科技進行教學，讓全國有意學習的人受惠。」



黃俊森重提舊事說：「如果父母現在肯給我一百五十萬元搞台灣投資移民，我用來在大灣區買樓收租更實際，我愛台灣這個地方，我會經常去度假或考慮退休長住，但叫我去工作或創業就不會了，因為對年輕人來說，大灣區更有發展前途。」



