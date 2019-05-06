資歷認證為求職障礙
「一國兩制青年論壇」於去年十一月至今年一月以網上問卷形式，訪問過去五年於內地畢業的三百一十七位香港學生。研究發現最多內地港生就讀的本科專業為醫學，其次是經濟學及法學；而最多畢業港生目前從事醫療相關行業，其次為保險及金融業。
另外，約四成人表示，未來三年會考慮到大灣區的內地城市發展。近四成就認為最大的求職障礙是兩地專業資格認證和學歷認受性問題。團體建議兩地政府要促進專業資格互認，並考慮優先聘用在內地畢業的香港人，擔任與港澳工作有關的職位。
新界北區非法駕駛無牌電動單車代步愈來愈普遍，警方前日及昨日在區內打擊及執法，發現共六名男女涉違法駕駛電動單車，上前截查並將他們拘捕，連同證物一併帶署調查。 據悉，最近警方接獲多名市民投訴，新界區有人違...
2019-05-06
廣西師範大學漓江學院對面的一座民房凌晨發生火警，造成最少五人身亡，受傷人數增至三十八人，其中六人重傷。 起火民房位於雁山區雁山鎮西龍村，位於廣西師範大學漓江學院對面。起火民居共六層，其中三至六層是出租房，租客大多是附近大學的學生。於昨日凌晨六時許，該房屋一樓的樓梯間有電動車起火，冒出濃煙。因起火點剛好在樓梯間，導致樓上數十名居民被困。網上流傳一段十三秒的影片可見，起火民居第一層及第二層冒起濃煙，其間有人從起火民居中逃生。有兩名成功從民居中逃出來的人站在樓前，其中一人身上的衣物和皮膚都被熏黑。 桂林消防接報趕到現場後進行撲救，並救出被困居民，但其中五名被困者不幸死亡。據悉，聯...
2019-05-06
加沙局勢再趨緊張，巴勒斯坦激進組織向以色列發射超過二百五十枚火箭，以色列大舉空襲加沙報復，造成最少六名巴人死亡，四十人受傷。 哈馬斯近期亦指責以色列違背早前達成的停火協議，令局勢升級。以色列總理內塔尼亞胡就緊張局勢召開安全會議，埃及政府正與以色列及哈馬斯等各方斡旋。 加沙激進組織的武裝份子向以色列發射超過二百五十枚火箭，其中數十枚被以色列的鐵穹防衞系統成功攔截。而火箭襲擊造成一名六十歲以色列男子死亡，四名以色列人重傷，包括一名八十歲老婦及一名五十歲男子。 以色列大舉出動戰機空襲加沙報復，擊中加沙一百二十個目標（圖），包括哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織的建築物，以及摧毀了伊斯蘭聖戰組...
2019-05-06
朗松居位於壽山村道，項目僅22座洋房，是次精選的大屋更是少有放盤，洋房實用面積接近3000方呎，4房雙套設計，巨型大廳樓底高曠，裝潢華麗典雅，配以弧形落地玻璃，別具氣派。 朗松居於1995年入...
2019-05-06
中美貿易談判進入倒數階段之際，美國總統特朗普今晨（香港時間）突然轉軚，在Twitter發文宣佈，美國將對價值二千億美元的中國貨品加徵關稅，由百分之十增加至百分之二十五，本周五生效。他表示，不滿中美貿易...
2019-05-06
史達寧一五年由利物浦轉投曼城，被球迷怒斥為貪錢叛徒，惟其伯樂、李斯特城領隊羅渣士指愛徒只是為更上一層樓而離隊。該名英格蘭國腳今季成為藍月核心，更剛以高票當選英格蘭足球先生，今晚英超主場鬥狐狸勢大開殺戒，證明恩師所言非虛，領軍向衞冕更進一步。(Now621台周二凌晨3:00直播) 一○年加入利物浦青年軍的史達寧，兩年後獲時任紅軍主帥羅渣士提拔上一隊，翌季更成為正選。可是，此子一五年夏天以四千四百萬鎊（約四億五千萬港元）改投藍月，被紅軍球迷直斥貪錢，視為叛徒。 羅渣士難阻史達寧衝冠 羅渣士為昔日愛將辯護：「他年紀輕輕就清楚自己目標，不是為人工而離開，而是為了變成更好的球...
2019-05-06
藍牙耳筒迅速普及，各大手機廠忍不住加入戰團，爭相推出自家無線享樂系列，當中HUAWEI便趁着新旗艦系列P30上市，順勢帶來兩款藍牙耳筒新成員──FreeLace及FreeBuds lite。 文、部份...
2019-05-06
何超蓮、秦嵐、周汶錡夫婦及楊愛瑾夫婦等，前晚均有出席高級珠寶品牌卡地亞舉辦的盛大晚宴，剛大方認戀內地男星竇驍的超蓮一提男友即冧爆甜笑，更大讚男友有上進心，問到本周四28歲生日的她是否已約定男友共度拍拖...
2019-05-06
自從大灣區設立以來，內地政策五日一小變，十日一大變。就在四月，內地發佈《國務院辦公廳關於推進養老服務發展的意見》，內地養老服務政策進一步放開。簡單來說就是要發展內地農村醫療及養老服務，提高鄉村醫生的待遇以及地位。 以往內地農村資源缺乏，基本上沒有任何醫療機構或者社區門診，村民無論大病小病，都要自己踩單車或是搭乘「村巴」至少一小時，到較為發達的縣城就醫。我相信，未來內地政府定會投入很大部份的資源發展農村醫療及護理服務，雖然硬件容易完成，但「軟件」之一的人才緊缺的問題不容忽視。 上星期，受到大灣區肇慶市人社局的邀請，我到肇慶市人力資源服務產業園考察。負責人介紹，肇慶是大灣區之中...
2019-05-06
愛爾蘭殿堂級跳欄騎師華偉樹（Ruby Walsh）於日前捧走品卓市金盃後，隨即宣佈掛靴，結束二十四年的策騎生涯。從騎以來華偉樹勝出超過二千五百場頭馬，更曾於英國、愛爾蘭、法國、澳洲及日本等地攻下頂級跳欄賽事，成就顯赫。 華偉樹現年僅三十九歲，其實年齡比他更大的現役騎師大有人在，為何他會選擇在事業仍在高峰時退下火線？據他透露，其中一個原因是他去年墮馬跌斷了腿，認為身體未必可以再次承受另一次的意外，還有他希望在未來的二十四年做些與現在不一樣的事。 這正正帶出一個問題，騎師的競賽生涯究竟應有多長？ 冠軍騎師潘頓在社交平台上分享了一篇題為「騎師的黑暗面」的文章。不少人都認為騎師是一...
2019-05-06