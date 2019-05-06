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近半內地港生　擬回港發展

2019-05-06 列印
■有團體調查在內地本科畢業的香港學生就業意向。
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　　「一國兩制青年論壇」訪問約三百多名過去五年在內地本科畢業的香港學生，約四成九受訪者表示未來五年會選擇在香港發展，其次是深圳及廣州，分別約有一成六及一成三。另外，受訪者中有超過四成表示，未來三年內會考慮在大灣區城市發展。

資歷認證為求職障礙

　　「一國兩制青年論壇」於去年十一月至今年一月以網上問卷形式，訪問過去五年於內地畢業的三百一十七位香港學生。研究發現最多內地港生就讀的本科專業為醫學，其次是經濟學及法學；而最多畢業港生目前從事醫療相關行業，其次為保險及金融業。

  另外，約四成人表示，未來三年會考慮到大灣區的內地城市發展。近四成就認為最大的求職障礙是兩地專業資格認證和學歷認受性問題。團體建議兩地政府要促進專業資格互認，並考慮優先聘用在內地畢業的香港人，擔任與港澳工作有關的職位。

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