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市建局總裁扮公仔 宣傳樓宇復修

2019-05-06 列印
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　　市建局網上「樓宇復修平台」（www.brplatform.org.hk）首階段已於三月底推出。局方行政總監韋志成發表網誌推介，指「復修平台」分成三個階段建設，分階段更新平台內容和給予業主的支援服務。首階段內容已面世，包括一本樓宇「健體秘笈」，由市建局樓宇復修大使「維修寶」講解樓宇復修的不同流程，幫助業主掌握樓宇「養生」秘訣。局方以「維修寶」為主角製作逾六十條動畫短片，令樓宇復修的資訊更簡單易明。

　　為推廣平台工效，韋志成扮演卡通宣傳大使「維修寶」，並由該局主席周松崗擔當導演拍製宣傳短片，呼籲市民注意樓宇維修及向該局提供意見。

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