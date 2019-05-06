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「麥麥送」外賣員遇劫 警閃電拘疑犯

2019-05-06 列印
　　警方閃電偵破前日「麥麥送」送外賣員工劫案，昨日拘捕一名涉案有關男子。探員調查後，揭發被捕疑犯與多宗同類劫案有關，共涉款項逾千元，昨晚仍將他拘留調查。

　　上周四及周五，旺角及油麻地區先後發生「麥麥送」送外賣員工，被賊人以假電話落單，及藉詞會以五百元付帳，然後待送外賣人員到場時劫去事主的四百多元找贖逃去。其中一宗劫案，事主更被打傷要送院。據悉，其中一宗事主因害怕沒有報警。

　　西九龍接連發生多宗涉及「麥麥送」外賣員工劫案，警方高層十分重視及認為情況嚴重，探員深入調查及蒐證後，昨日拘捕一名涉案男子，以欺騙手段取得財產及行劫將其拘捕，初步調查相信，疑人涉及最少四宗同類劫案，昨晚警方仍將其扣留調查。

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