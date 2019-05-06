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港鐵模擬塵爆意外測應變力

2019-05-06 列印
■去年，浸大有學生慶祝生日時發生「粉塵」爆炸。資料圖片
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　　警方跨部門人員，聯同港鐵及消防處人員逾百人，昨凌晨約三時，在荔枝角港鐵站內進行一項大規模事故演習。據悉，警方模擬站內逾二十人受傷的塵爆意外。警方表示，演習是測試警隊多個相關單位與相關政府部門及機構，及提升各單位的指揮及協調能力，強化人員的專業知識及處理突發事故應變能力。演習在昨凌晨四時結束，其間有多輛警車、消防車及救護車在港鐵站外戒備。

　　去年十一月，浸會大學南座偉倫樓宿舍一批學生，在慶祝生日時發生「粉塵」爆炸，十二人燒傷送院，部份傷勢嚴重。



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