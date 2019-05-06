﻿居港老外公餘助人﻿ ﻿義教特殊學生英語﻿

常言道「施比受更有福」，但對生活忙碌的香港人來說，卻是知易行難。居港四年的法國人Eric Der Alexanian認為，忙裏偷閒做義工才是正經事，自去年成為「牽手．香港」的義工後，便定期探訪露宿者、教導智障青年求職技巧及學英語，他笑言：「現在不做義工反而覺得不自在。」適逢香港國際義工節即將開鑼，他呼籲市民不要猶豫，騰出時間向他人伸出援手。



現年四十歲的Eric，本身是一名英語教師，四年前移居香港後身兼多職，除了打理葡萄酒窖，亦兼售芝士、火腿等歐洲食品，同時照顧年幼的女兒，工作非常忙碌。



他坦言，跟大部份人一樣，以前總是覺得工作太忙碌而為自己找藉口，沒有恒常地做義工，直到去年他認識到義工組織「牽手．香港」，激起他做義工的心，伸出援手幫助不幸的人。



從小事出發



「牽手．香港」平均每月提供一百五十個義工活動，讓義工在網站月曆中尋找合適及有興趣的活動。Eric表示，由於義工活動種類眾多，初時不知如何入手，「因為不同類型、不同服務對象的活動都有。」之後他參加了由「ImpactHK」舉辦的義務探訪露宿者活動，開始定期走進大角咀、土瓜灣等社區探訪，向露宿者派發食物及日常用品。



他憶說，當時露宿者看到他和其他義工時，雖然會接過他們派發的物資，但或多或少會有所提防，故花了不少時間與露宿者建立信任，「幾星期後，他們離遠看到我們，臉上會帶有笑容，令我也很高興。因比起食物及日常用品，我們的關心才真正令他們感受到自己沒有被遺忘。」



後來Eric在「牽手．香港」網站上找到一個名為「SENsational」的義工組織，啟發他幫助一些特殊教育需要（SEN）年輕人，於是發起一個為期十周的辦公室技能培訓課程，邀請SEN學生到自己的葡萄酒窖，親自培訓他們掌握切芝士、開紅酒等職場技巧，以助他們日後投身飲食業。Eric認為，所有受助者都希望得到與「正常人」一樣的對待，他不會一面倒稱讚SEN學生︰「他們需要我們更多的愛及尊重，同時需要時間去進步。」該項目至今讓二十名SEN學生受惠，「牽手．香港」副總裁Catherine Dannaoui稱，通過真實的工作實習，讓SEN學生學到待客之道，從而發展各種技能，機會非常難得。現時Eric也定期向保良局的SEN學生教授英語，他表示，以角色扮演的方式，增加SEN學生學習英語的樂趣之餘，亦更易記住詞彙及句式。「教導SEN學生的過程令我大吃一驚，想不到自己可以這麼幽默。」他深深感受到，受助者不是單向接受幫助，而是與義工一起累積更多經驗。



為讓更多港人參與義工活動，「牽手．香港」將於明日起一連九日， 舉辦香港國際義工節。



Catherine表示，全城不少義工活動都需要市民身體力行，呼籲各界在未來一周參與，例如向獨居老人展示關懷；協助進行舊衣分類、基本家居維修等。Eric呼籲有意服務社會的市民不要猶豫：「與其在周末花時間使用社交媒體，不如用這些時間做義工。」從小事出發，伸出援手。



