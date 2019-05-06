立會秘書處要議員表態涂謹申恐被取代斥越權

立法會內部就如何成立修訂《逃犯條例》法案委員會的爭議愈演愈烈。立法會內務委員會上周六通過發出指引，指派建制派議員石禮謙取代涂謹申（見圖），主持修訂《逃犯條例》法案委員會選主席工作，秘書處即向議員發出文件，要求議員回覆是否同意。



被建制派「飛起」主持修訂《逃犯條例》法案委員會選主席工作的涂謹申，昨日猛烈斥立法會秘書處向議員發出文件，指做法是越權，不應未經他同意就發文件。而他堅持今日會繼續主持選主席事宜。







不過，議事規則委員會主席謝偉俊認為，審議法案委員會目前沒有主席，秘書處只能按內會指引行事，以書面傳閱方式要求委員表態，並不涉及越權問題。他說，只要過半數議員同意由石禮謙主持會議，涂謹申今天便無權主持會議，即使有人提出司法挑戰，成功機會亦不大。







新民黨議員葉劉淑儀認為，由於涂謹申並非法案委員會的主席，且只能主持首次會議，亦非經所有議員投票選出，不能利用主持會議的權利不斷拉布。她說，民主派議員不應向秘書處施加政治壓力，希望委員會盡快選出法案委員會正副主席，小心審議條例草案。







尹兆堅提私人草案







另外，續有議員對修訂《逃犯條例》提私人草案，以求取而代之。民主黨的尹兆堅建議在現行的《刑事司法管轄條例》中加入八項與謀殺、誤殺相關的條文，以之處理陳同佳涉及的台灣殺人事件。







尹兆堅稱，現行《刑事司法管轄權條例》主要針對發生在香港境外的盜竊及商業詐騙罪行，讓香港法院對這類罪行具有司法管轄權，他希望提出修訂案，加入境外發生的殺人及謀殺罪行等八項罪行，香港法院亦有管轄權。



