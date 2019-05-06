  • 2019年5月6日 星期一
  • 23º
  • 88%
熱門： 港鐵怪漢麥當勞黃心穎

日報新聞 > 港聞

排隊疑打尖 兩馬迷投注站大打出手

2019-05-06 列印
■救護車將兩名打架男子送院，治療後無大礙，其中一名男子被警員帶署助查。
Previous Next

　　一名自稱大學生「躁」馬迷，昨午賽馬日在灣仔一個場外投注站疑趕落注，與一名年長馬迷疑因排隊問題爭執，雙方其後更大打出手，結果兩敗俱傷，同時惹官非。其後兩人同涉打架被警員拘捕，兩傷者獲送院治理。

地產經紀自稱是大學生

　　現場為春園街馬會場外投注站，昨午約一時三十分，灣仔春園街馬會場外投注站發生打架傷人案，一名任職地產經紀三十一歲姓陳男子，在投注站內疑因趕落注，與一名六十三歲姓方地盤工人，疑因排隊「打尖」問題爭執，吵架激烈時，兩人互相揮拳向對方襲擊。警員接報到場，陳手部受傷；方則額角受傷，調查後兩人同涉打架被捕。

  警員事後召救護車將兩男子送院，治療後無大礙，被警員帶署助查。消息稱，姓陳男子被捕時，曾自稱為大學生，就讀工商管理課程。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd