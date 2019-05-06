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黃友嘉：強積金平均開支比率降23%

2019-05-06 列印
■黃友嘉指「預設投資策略」法例通過後，有助基金減費。資料圖片
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　　強積金管理局主席黃友嘉表示，截至今年三月底，強積金總資產淨值為八千九百三十三億元，當中兩成八是已扣除收費及開支的淨投資回報。他說，自實施僱員自選安排及「預設投資策略」法例通過後，有助基金減費。

　　黃友嘉表示，自一二年積金局實施僱員自選安排，至三月底已有逾半強積金成分基金減費，最高減幅近六成，而自「預設投資策略」相關法例在一六年五月通過以來，已有一百三十八個，即超過四分一成分基金減費。目前強積金的平均開支比率是百分之一點五二，與十年前比較下降了超過百分之二十三。

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