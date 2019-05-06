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貨機疑引擎着火 折返港機場

2019-05-06 列印
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　　一架編號CV7336盧森堡國際貨運航空公司貨機，昨晨八時許，在赤鱲角機場起飛往阿塞拜疆巴庫，但起飛不久，機長發現引擎着火顯示器警報燈亮起，恐會發生意外，立刻通知香港機場控制塔，要求折返及緊急降落。貨機一小時後在北停機坪跑道安全降落，無人受傷；其間多輛消防及救護車接報到場戒備。機管局表示，機場運作沒有受影響。

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