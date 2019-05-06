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九成美容業界反對設冷靜期

2019-05-06 列印
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　　政府建議就三千元或以上美容和健身預繳服務合約設三個工作天或七日的法定冷靜期，以保障消費者。美容界冷靜期立法關注組發表問卷調查結果（圖），指近九成美容業經營者反對政府立法強制冷靜期，又指立法設冷靜期後近半美容公司考慮結業。關注組提倡設「自願性冷靜期」，認為比立法更具彈性。

　　關注組表示，消費者或會濫用冷靜期中毋須提供理由的退款機制，一方面直接影響美容公司收入，另一方面機制會增加經營成本。調查指現已有逾百分之七十六美容公司願意加入「自願性冷靜期」。關注組指自願性冷靜期會更有彈性，如可調整冷靜期日數，及更有調解空間。

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