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﻿特朗普貿談前「反面」 推冧環球股市

2019-05-07 列印
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        正當市場憧憬中美有望達成貿易協議之際，美國總統特朗普香港時間周一推文，稱不滿中方談判進度太慢，將向更多中國入口貨品加徵關稅。此言一出，觸發多國股市下挫。港股昨天急跌八百七十一點，收報二萬九千二百零九點。

　　美國周一杜指中段報二六二六三點，跌二百四十一點。至於歐洲股市，德國DAX指數收市報一二二八六點，跌一百二十五點；法國CAC指數收市報五四八三點，跌六十五點。

　　浸會大學財務及決策系副教授麥萃才稱，臨時變卦是特朗普一貫作風，企圖迫對手讓步，他又說：「一旦談判破裂，中國只是短痛，因為早有兩手準備，發展歐盟多國以及一帶一路市場，長遠影響不大。」

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