﻿﻿﻿特朗普變貿談攔路虎﻿準備赴美磋商

正當中美貿談有望達成協議，美國總統特朗普突變攔路虎，香港時間周一在Twitter推文，稱不滿中方談判進度太慢，本周五把二千億美元中國貨的關稅增至兩成五，短期內對另外三千二百五十億美元中國貨徵收兩成五關稅。特朗普的言論令中方驚訝，副總理劉鶴考慮取消周三訪美行程。中國外交部昨天則說，中方團隊仍準備到美國磋商，但無回答何時出發以及是否由劉鶴率團。特朗普香港時間昨晚再在Twitter留言，稱美國每年在美中貿易損失五千億美元，他不會讓情況繼續。



根據白宮此前公佈，劉鶴周三（八日）將到華府與美方官員延續上周在北京的磋商。外界預期談判接近尾聲，甚至有傳周五將宣佈達成協議。不過特朗普香港時間周一凌晨突然在社交網站Twitter說，周五將對總值二千億美元（約一點五萬億港元）中國進口貨加徵關稅，稅率由目前的一成增至兩成五，並揚言現時未徵關稅的三千二百五十億美元中國貨，短期內亦會被徵收兩成五關稅。



特朗普表示，中美貿易談判進展太慢，因為中國試圖重新談判，美國拒絕推倒重來。特朗普說，目前關稅主要由中國承擔，對美國產品成本影響不大。特朗普香港時間昨晚七時許又在Twitter留言：「多年來，美國在貿易方面每年損失六千億至八千億美元。在中國，我們損失了五千億美元。對不起，我們不會再那樣做了！」白宮經濟顧問庫德洛說，特朗普的言論是一個警告，如果中國不接受貿易談判的結果，美國會繼續動用關稅措施。



《華爾街日報》驚訝總統「變臉」



《華爾街日報》昨天報道，中方對特朗普「變臉」感到驚訝。有北京官員稱，目前談判氣氛轉了，要重新評估形勢，中國不能在槍口下談判。北京《環球時報》總編胡錫進認為，劉鶴在特朗普的關稅威脅下，本周不太可能訪問美國。《紐約時報》稱，中方在上周的談判採取強硬立場，拒絕應美國要求作出更多結構性改革，也不願立法機關再修改現行法律保障外企。《華爾街日報》又稱，中國在即時增購美國農產品，開放雲計算市場等方面未有共識。在執行機制方面，美國希望保留部份關稅，以確保中國履行協議，但中國反對。



外交部耿爽：爭取互利雙贏



對於特朗普的言論，中國外交部發言人耿爽昨日表示：「我們正努力了解情況。」「中國代表團仍準備前往美國，進行貿易談判。」但未透露劉鶴是否前往。他說，中方的立場和態度一直非常明確，美方對此也十分清楚。當務之急，中方還是希望和美方共同努力，相向而行，爭取達成一個互利雙贏的協議。



