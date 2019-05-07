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假「侵侵」推文：下一輪關稅包括香港

2019-05-07 列印
　　中美貿易談判形勢逆轉，美國總統特朗普周日突然在社交網站Twitter宣佈周五將增加二千億美元中國貨品關稅，拖累環球股市大幅大瀉。網上昨天亦流傳一則聲稱由特朗普發出的言論，內容指：「重新談判不能接受，更多關稅即將來臨，香港將會包括在下一輪內。」（圖）引起市場關注，特朗普官方Twitter帳戶內不見該帖文，美國駐港澳總領事館隨後證實，該帖文非特朗普發出，是假消息。

　　特朗普Twitter推文一般顯示美國時間，該有關制裁香港的假推文卻露出破綻，顯示了發出時間為香港時間。

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