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內地港商廠 面臨倒閉潮

2019-05-07 列印
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　　中美貿易談判添變數，內地開設玩具廠的港商指出，情況令他們措手不及，根本無利可圖，估計出現大型倒閉潮。香港多間商會均擔心，美國一旦落實加稅，將影響全球經濟，連本身無影響的行業也遭殃，掀一髮動全身。

　　香港中華廠商聯合會會長吳宏斌（圖）指，美國早前向部份中國貨加徵一成關稅，已令企業難以承受，倘若上調關稅至兩成半，基本上所有中國產品可以停止銷售到美國，影響非常大。

　　從事玩具生產的趙志雄內地設廠多年，差不多七成產品出口美國，他指如果加稅至兩成半，根本無得做，趙指：「以東莞一千六百間工廠計，早前已有八百間倒閉，若真加稅必定出現大型倒閉潮。」

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