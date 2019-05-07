「關稅成本轉嫁國民」 美工商界群起反對

美國總統特朗普出言打壓中國，卻遭到美國商界反對，由家電企業組成的美國消費技術協會表示：「特朗普政府只提前五日通告提高稅率，不但令市場陷入混亂，亦令美國業界造成嚴重打擊，因為關稅並非由中國生產商支付，而是由美國家庭、工人及企業共同負擔，會嚴重損害美國企業、美國人的退休基金以及退休金。」



美國零售聯合會亦發聲明，認為華府如果想對中國施加壓力，應該與其他盟友合作，而非單獨推動強硬政策，現在就做法會嚴重打擊美國企業，尤其是小型企業，因他們缺乏資源以減輕加關稅所引起的連鎖效應影響。



美國服裝和鞋履協會表示，關稅會對經濟增長構成障礙，關稅成本只會被轉嫁到美國消費者，估計可令一家四口每年增加約五百美元開支，呼籲特朗普取消額外關稅，專注和中國的談判。



