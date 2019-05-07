畢生﻿為工人權益﻿奮戰 ﻿陳錦康離世享年六十﻿

勞動節剛過，工運界即傳來噩耗，工業傷亡權益會總幹事陳錦康於五月五日深夜病逝，享年六十歲。陳錦康四月中因中風入院，延至前晚不治，他一生為工人權益奮鬥，每有嚴重工業意外，他都趕到現場為死傷工人家屬爭取權利。



工業傷亡權益會於昨日凌晨一時許，在其社交媒體專頁上發放一則訃告，指總幹事陳錦康於五月五日深夜，於瑪嘉烈醫院病逝，享年六十歲。據悉，陳於四月十七日因中風入院，近日病情突然惡化，延至前晚九時左右證實不治。據悉他本身有心臟病紀錄。他與妻子育有一名兒子，正在澳洲就讀物理治療，其子曾回港探望，於前日才離港返回澳洲。工業傷亡權益會表示，會與陳家屬商討，支援其殮葬事宜。



各界紛表哀悼



陳錦康是註冊安全主任，於一九八三年正式加入基督教工業委員會，任職工傷組義工，該會工傷組隨後獨立發展成為「工業傷亡權益會」，陳錦康其後擔任總幹事至今。期間，工業傷亡權益會曾推動成立職業安全健康局、建議禁止手挖沉箱工程及建議將職業安全健康教育列入高中課程等。陳錦康的名字經常出現在涉及工業意外的新聞上，是敢言的工運界先驅，港珠澳大橋通車日，人人正讚歎大橋如何宏偉，陳錦康卻關注建造大橋時有二十名工人犧牲了，喚起人們對工人的尊嚴和重視。



勞福局局長羅致光表示，認識陳錦康逾三十年，他指陳長期推動工人健康及康復工作和僱員權益。羅致光代表局方及勞工處向陳的家人致以深切慰問。民主黨及職工盟對陳的離世均表沉痛哀悼。工業傷亡權益會的總幹事一職將由署理總幹事蕭倩文暫代。回憶與陳共事的日子，蕭倩文深感敬佩，指對方三十多年來都走到最前，每宗意外都用心了解，大小事務親力親為，她形容：「會內大家像家庭一樣相處，他對我好好，好似爸爸咁。」



