  • 2019年5月7日 星期二
  • 21º
  • 85%
熱門： 港股貓屍丁蟹貿易戰蓮塘

日報新聞 > 港聞

私家車走私遭截獲 檢近300水魚巴西龜

2019-05-07 列印
Previous Next

　　海關在落馬洲管制站檢獲近三百隻懷疑走私水魚及巴西龜（見圖），前日傍晚，一輛私家車經落馬洲管制站入境時，關員發現五十四歲男司機形迹可疑，將車截停調查時，在車廂內檢獲二百一十六隻水魚及七十五隻巴西龜，估計市值共約三萬元。全部物品均未有報關，遂以涉嫌走私拘捕司機。

　　檢獲水魚及巴西龜將會轉交漁農自然護理署跟進，案件仍在調查中。海關表示，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd