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﻿邵家臻申服刑期出席立會會議被拒

2019-05-07 列印
　　佔中九子案罪成的陳健民、戴耀廷、黃浩銘及邵家臻分別被判即時入獄，立法會社福界議員邵家臻日前完成心臟「通波仔」手術，在伊利沙伯醫院羈留病房留醫，其代表律師昨午探望邵家臻後，形容手術順利，邵的精神也不錯，消瘦一點，至於何時出院，要由醫生決定。

　　早前未被DQ的邵家臻向懲教署申請外出許可，以出席立法會大會及福利事務委員會。邵家臻的助理昨晚在邵家臻的社交平台指，懲教署拒絕邵服刑期間到立法會開會的申請。邵家臻議員辦事處對懲教署拒絕相關申請的理據表示有所保留，又指正與律師商討提出司法覆核的可行性。
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